La notizia la riporta Il Giorno, che riferisce le parole di Giuseppe: "Un giorno sono tornato prima del lavoro e sono andato a prenderlo io all’asilo. E me lo sono trovato con graffi e lividi. Mi sono subito preoccupato e arrabbiato. Ho chiamato la scuola. Sono andato a parlare con la titolare, ma ha minimizzato e raccontato bugie su bugie: mio figlio, di appena otto mesi, secondo lei era soltanto caduto da un gioco in cui si era infilato anche se non era adatto alla sua età…". Ma il papà era scettico - "Quelle storie accampate dalle maestre non stavano in piedi" - e dopo aver letto i racconti dell'asilo dell'orrore sui giornali, ora vuole sapere la verità. Per questo si è rivolto alla Squadra mobile della polizia, vuole "vedere le immagini riprese dalle telecamere". Immagini dalle quali è già emerso tanto: punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni dei piccoli.