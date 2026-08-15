Fiori bianchi senza nome per la tomba di Beatrice nel cimitero di Bordighera | Uomo suona l'Ave Maria di Schubert con la tromba

Davanti alla tomba di Beatrice, sono arrivati anche due sconosciuti, una coppia di Saronno (Varese) partita alle 5 per raggiungere Bordighera. Nessun legame con la famiglia, nessuna conoscenza diretta: soltanto il desiderio di salutare la bambina. "Quello che è successo a questa bambina ci ha colpiti nel profondo - hanno raccontato -. È una martire. Siamo venuti per salutarla". L'uomo ha portato con sé la tromba e, davanti alla tomba, ha suonato l'Ave Maria di Schubert, la stessa melodia che ieri aveva accompagnato l'ingresso del feretro in chiesa. "Non abbiamo avuto figli e la storia di Beatrice ci ha colpito. Ora verremo tutti gli anni, per salutarla e pregare", spiegano.