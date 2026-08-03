Bimba morta a Bordighera, la lettera scritta dal papà in carcere: "Beatrice non torna, rimarrà solo un pezzo di cuore"

"La mia vita non sarà mai più la stessa ma ho ancora due bambine che amo e a cui vorrei dare quello che era in riserbo per Bea. Chiedo giustizia per mia figlia, giustizia assoluta e celere. Per le altre due mie figlie, Gaia e Ginevra, che tornino a una normalità, serenità e gioia, magari se possibile in famiglia con la zia Sonia" conclude l'avvocato Fabio Scaffidi Fonti riportando le parole scritte del padre delle bambine.