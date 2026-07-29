Omicidio di Bordighera, autopsia shock: "Nicotina nei polmoni della piccola Beatrice"

Ma, ancor più grave, la bambina si sarebbe potuta salvare se solo qualcuno avesse chiamato un medico o un'ambulanza, come persino le due sorelline di 7 e 9 anni avrebbero suggerito alla madre, stando alle audizioni protette delle bambine che hanno riportato il racconto delle ore precedenti la morte di Bea. In quei momenti tutte e tre si trovavano ancora nella casa di Perinaldo in uso a Iannuzzi. Da lì, la famiglia si sarebbe poi spostata a Bordighera. Per gli inquirenti, però, Beatrice a quel punto era già morta da circa sei ore.