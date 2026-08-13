Omicidio di Bordighera, la madre non potrà partecipare ai funerali della piccola Beatrice

La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza. La mamma della bambina sarebbe dovuta arrivare alla cerimonia funebre accompagnata da un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Inizialmente era stata ipotizzata l'istituzione di una "zona rossa" per garantirne la tutela. La misura avrebbe previsto l'accesso alle aree intorno alla chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera esclusivamente alle persone autorizzate. Ma il giudice ha ritenuto di revocare definitivamente il nulla osta alla donna.