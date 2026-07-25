Palermo dice stop alle carrozze trainate dai cavalli e punta a sostituirle con veicoli elettrici
La nuova misura segna l'inizio di un percorso che mira a coniugare tutela degli animali e salvaguardia dell'occupazione. Le nuove disposizioni riguarderanno esclusivamente le licenze già esistenti
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A Palermo il Consiglio comunale ha approvato un provvedimento che avvia il graduale superamento delle carrozze trainate da cavalli destinate al trasporto turistico, prevedendone la progressiva sostituzione con veicoli elettrici. La misura, accompagnata dal nuovo regolamento comunale per il benessere animale, segna l'inizio di un percorso che punta a coniugare tutela degli animali, sostenibilità e salvaguardia dell'occupazione degli attuali titolari di licenza.
Il nuovo regolamento
L'amministrazione avrà 180 giorni di tempo per predisporre il piano di riconversione, mentre è previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti. Le nuove disposizioni riguarderanno esclusivamente le licenze già esistenti, senza il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio a trazione animale. Il nuovo regolamento riconosce i diritti degli animali, puntando alla prevenzione di forme di maltrattamento e mettendo a disposizione dei cittadini strumenti di segnalazione e alle forze dell'ordine un quadro sanzionatorio operativo.
Oipa: "Una svolta storica"
"Si tratta di un traguardo frutto di una collaborazione attiva tra associazioni animaliste, commissioni consiliari, Asp, il Garante per i diritti degli animali, operatori del settore e altri soggetti coinvolti nelle audizioni", spiega l'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), che parla di "svolta storica per i diritti degli animali".
Per l'Oipa si tratta di un cambiamento significativo, che risponde a una crescente sensibilità culturale rispettosa del benessere dei cavalli. Ci auguriamo che la scelta di Palermo possa rappresentare un modello anche per altre città italiane".