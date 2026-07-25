L'amministrazione avrà 180 giorni di tempo per predisporre il piano di riconversione, mentre è previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti. Le nuove disposizioni riguarderanno esclusivamente le licenze già esistenti, senza il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio a trazione animale. Il nuovo regolamento riconosce i diritti degli animali, puntando alla prevenzione di forme di maltrattamento e mettendo a disposizione dei cittadini strumenti di segnalazione e alle forze dell'ordine un quadro sanzionatorio operativo.

