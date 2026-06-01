Cavalli imbizzarriti a Roma, i quattro agenti sospesi dai servizi operativi

L'esplosione dei fuochi d'artificio che ha fatto imbizzarrire i cavalli "è stato un gesto sciocco, che si ripete da anni ma non per mano di appartenenti al corpo e non è mai avvenuto nulla. Purtroppo stavolta ci sono state conseguenze. Questo non esime dalle responsabilità chi ha commesso il fatto". Così ancora De Sclavis. Sarebbe stato però tutto fortuito: "Il caso. La iella. Questa usanza va avanti da anni, c'è qualche plotone che spara i fuochi durante le prove. I fuochi non sono stati sottratti da alcun sequestro, sono fuochi di una libera batteria, durati solo alcuni secondi. Sono tutti ragazzi che vivono insieme per un mese, fanno le prove e la sera della fine delle prove festeggiano questo periodo con un momento conviviale, da qualche anno è stato aggiunto lo sparo dei botti, è una malsana usanza. Lo hanno fatto con tutta l'ingenuità del mondo, ma non per questo non pagheranno per quello che hanno fatto".