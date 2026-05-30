Roma, i cavalli per la parata del 2 Giugno in fuga per le strade

Momenti di caos nella notte a Roma. Nella zona delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della Festa della Repubblica, alcuni cavalli, durante le prove, si sono imbizzarriti e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso alcuni tratti di strada tra le auto in coda. Tutto è accaduto intorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruire a spaventarli e farli scappare sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze. In pochi attimi alcuni cavalli sono scappati e hanno iniziato a correre lungo Via Cristoforo Colombo, mentre i militari a piedi e in sella cercavano di inseguirli. A dare supporto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. La fuga è durata per diversi chilometri. Alcuni animali sono stati recuperati nella zona della Garbatella, altri non lontano dall'EUR.