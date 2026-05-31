Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 Giugno per i quattro agenti

Al centro degli accertamenti ci sono almeno quattro appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore cinquantunenne che avrebbe acceso le micce di due batterie pirotecniche. Solo una, però, sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di quattro cavalieri feriti: tre militari dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello e un'agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico, con l'aggravante del coinvolgimento di pubblici ufficiali durante il servizio. Determinanti, per ricostruire la dinamica, sarebbero state anche le dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri dall'istruttore presente sul posto.