Bologna, cane husky abbandonato per giorni senza acqua né cibo: denunciato un 26enne
Ares è stato trovato solo in un appartamento del quartiere San Donato-San Vitale. Gli agenti della Polizia Locale hanno disposto il sequestro preventivo dell'animale, ora affidato alle cure del canile
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I latrati provenienti da un appartamento a Bologna hanno attirato l'attenzione dei residenti, che preoccupati per le condizioni dell'animale, hanno deciso di allertare la Polizia Locale. L'intervento è scattato nel pomeriggio del 14 agosto. Dai primi accertamenti è emerso che il cane meticcio di tipo husky era stato lasciato solo e in condizioni di evidente sofferenza senza l'adeguata assistenza per circa tre giorni.
Effettuando le verifiche attraverso l'anagrafe canine, si è riusciti a risalire al proprietario, un giovane di 26 anni, che al momento dell'intervento si trovava fuori città. Raggiunto telefonicamente dagli agenti, il ragazzo ha autorizzato l'accesso all'appartamento.
L'intervento dei veterinari
Nell'abitazione è intervenuto anche il personale veterinario dell'AUSL. Le verifiche hanno evidenziato una situazione di grave degrado igienico-sanitario. Particolarmente preoccupante la condizione in cui è stato trovato il cane: nell'appartamento non risultavano disponibili né acqua né cibo. Alla luce degli accertamenti, gli operatori hanno informato il pubblico ministero di turno. Per consentire l'ingresso nell'abitazione sono state successivamente messe a disposizione le chiavi da una parente del giovane, arrivata sul posto.
Cane trasferito al canile
Gli agenti hanno proceduto al sequestro giudiziario preventivo dell'animale, ipotizzando il reato di maltrattamento di animali. Ares è stato quindi affidato a personale specializzato e trasferito nelle strutture del canile di Castel Maggiore, dove potrà ricevere le cure e l'assistenza necessarie. Il proprietario, identificato nel 26enne bolognese, è stato denunciato. Spetterà ora agli accertamenti dell'autorità competente stabilire le eventuali responsabilità per le condizioni in cui è stato trovato il cane.