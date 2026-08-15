I latrati provenienti da un appartamento a Bologna hanno attirato l'attenzione dei residenti, che preoccupati per le condizioni dell'animale, hanno deciso di allertare la Polizia Locale. L'intervento è scattato nel pomeriggio del 14 agosto. Dai primi accertamenti è emerso che il cane meticcio di tipo husky era stato lasciato solo e in condizioni di evidente sofferenza senza l'adeguata assistenza per circa tre giorni.