Napoli, un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 km

Ha trascinato il cane con una catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella a una e-bike. Per questo un dog sitter di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli): le accuse contro di lui sono maltrattamento e abbandono di animali. Le stesse accuse sono scattate anche nei confronti del proprietario del cane, un 54enne di Volla.