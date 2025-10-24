Napoli, un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 km

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. Il pastore tedesco è stato affidato alla clinica veterinaria di Torre del Greco
© -afp
Ha trascinato il cane con una catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella a una e-bike. Per questo un dog sitter di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli): le accuse contro di lui sono maltrattamento e abbandono di animali. Le stesse accuse sono scattate anche nei confronti del proprietario del cane, un 54enne di Volla.
Secondo la ricostruzione dei militari, mentre era in bicicletta il dog sitter ha trascinato il cane, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo di nome Bella, legandola con una catena a strozzo. Dopo aver assistito alla scena, un passante ha subito chiamato i carabinieri, che hanno intimato all'uomo di fermarsi.
A questo punto il dog sitter ha tolto la catena al cane, che però non riusciva a reggersi sulle zampe e che guaiva per il dolore. Sull'asfalto era rimasta una macchia di sangue. Ad occuparsi di Bella, ora ricoverata nella clinica veterinaria di Torre del Greco, sono i medici dell'Asl veterinaria Napoli 3. I carabinieri hanno invece denunciato il 39enne. L'uomo ha raccontato di essere partito da Volla, dove abita il proprietario dell'animale, con il cane legato: prima di essere fermato aveva percorso 5 chilometri e 700 metri.