Biella, lava il cane all'autolavaggio: denunciato

Un 57enne, incastrato dalle telecamere di sicurezza, è accusato di maltrattamento di animali
© REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PIEMONTE” Gruppo di Biella
Ha lavato il suo cane nell'autolavaggio in centro a Biella. Un 57enne è stato denunciato dai carabinieri forestali del NIPAAF di Biella che hanno collaborato con il personale del Norm della Compagnia Carabinieri di Biella. Nel video presso un autolavaggio di Biella le immagini mostravano un cane di piccola taglia legato che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale.
L'autore del gesto è stato rapidamente identificato e denunciato grazie alla stretta collaborazione tra reparti, NIPAAF dei Carabinieri Forestali da un a lato e militari del NORM della Compagnia di Biella. . Con il consenso dell'autorità giudiziaria biellese, immediatamente informata del fatto, è stato convocato presso gli uffici e alla presenza di un medico veterinario dell'Asl di Biella gli sono state notificate le accuse.
Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto a un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute.
L'indagine ha preso il via a seguito della segnalazione di un cittadino che, in data 14 agosto, ha consegnato agli investigatori un video registrato il giorno precedente, intorno alle 18, presso un autolavaggio di Biella. L'indagato dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 544 ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali) del Codice Penale.
Commenti (0)