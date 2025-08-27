Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
incastrato dalle telecamere di sicurezza

Biella, lava il cane all'autolavaggio: denunciato

Un 57enne, incastrato dalle telecamere di sicurezza, è accusato di maltrattamento di animali

27 Ago 2025 - 11:58
© REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PIEMONTE” Gruppo di Biella

© REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PIEMONTE” Gruppo di Biella

Ha lavato il suo cane nell'autolavaggio in centro a Biella. Un 57enne è stato denunciato dai carabinieri forestali del NIPAAF di Biella che hanno collaborato con il personale del Norm della Compagnia Carabinieri di Biella. Nel video presso un autolavaggio di Biella le immagini mostravano un cane di piccola taglia legato che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale.

Leggi anche

Violenza sugli animali, c'è la legge: chi li maltratta rischia fino a 4 anni

L'autore del gesto è stato rapidamente identificato e denunciato grazie alla stretta collaborazione tra reparti, NIPAAF dei Carabinieri Forestali da un a lato e militari del NORM della Compagnia di Biella. . Con il consenso dell'autorità giudiziaria biellese, immediatamente informata del fatto, è stato convocato presso gli uffici e alla presenza di un medico veterinario dell'Asl di Biella gli sono state notificate le accuse.

Leggi anche

Firenze, prende a calci il suo bassotto: scatta la denuncia, rischia il carcere

Cogne, spariti 15 gatti in un mese: scatta l’allarme tra i residenti

Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto a un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute.

L'indagine ha preso il via a seguito della segnalazione di un cittadino che, in data 14 agosto, ha consegnato agli investigatori un video registrato il giorno precedente, intorno alle 18, presso un autolavaggio di Biella. L'indagato dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 544 ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali) del Codice Penale. 

Ti potrebbe interessare

biella

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema