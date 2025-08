Cogne, spariti 15 gatti in un mese: scatta l’allarme tra i residenti

Quindici gatti sono misteriosamente scomparsi in appena un mese tra le frazioni di Lillaz e Sonveulla, due piccoli villaggi del comune di Cogne, in Valle d’Aosta, che contano complessivamente meno di cento abitanti. Il fenomeno ha lasciato sgomenti i residenti, da sempre abituati a convivere con animali domestici liberi di muoversi tra boschi e pascoli. Molti dei felini scomparsi erano abituati a vivere all’aperto, in un ambiente montano a oltre 1.600 metri di altitudine, ai margini del Parco del Gran Paradiso, e a evitare predatori naturali come volpi o persino lupi, presenti in zona. La dinamica delle ultime sparizioni non sembra collegarsi a un fenomeno naturale.