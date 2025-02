Continua la strage di gatti nel Salento: 13 avvelenati a Carmiano

"Io lo so che sei tu che stai avvelenando i miei gatti... Sei una brutta persona delle anime buone che colorano la strada e i miei vicini sono tutti contenti della loro presenza. Non continuare perché ho capito che sei tu e di sicuro non mollo nel dare giustizia ai miei piccoli amici. La chioma dei tuoi capelli nascondila perché si vede dalla telecamera". Si rivolge direttamente "all'autore" con parole dure su Facebook la volontaria che si occupa della colonia felina della zona periferica di Carmiano, al confine con Copertino, nel Nord del Salento che ha visto morire avvelenati 13 esemplari, mentre altri sono sotto osservazione e terapia veterinaria.