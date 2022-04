Cani e gatti avvelenati a L'Aquila, taglia da 3mila euro per trovare i colpevoli

Hanno ucciso diversi cani e gatti avvelenandoli.

Per individuare i responsabili di questo scempio, avvenuto a Pescocostanzo, in provincia di L'Aquila , è stata posta una taglia sui colpevoli. A fissare la ricompensa per chi riuscirà a risalire agli autori delle uccisioni in Alto Sangro è stata l'Aida, un'associazione animalista, che ha messo in palio un "premio" da 3mila euro.