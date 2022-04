Catania, lascia in strada bocconi di wurstel con chiodi: 60enne denunciato per maltrattamento di animali

Segnalazioni e denunce -

Il provvedimento è arrivato dopo settimane di indagini dei militari, che avevano raccolto numerose segnalazioni e varie denunce di proprietari di cani, commercianti e cittadini: nelle aiuole o sui marciapiedi di corso Italia, piazza Verga, largo Bordighera, via Vittorio Veneto e corso delle Province sempre più spesso si trovavano bocconi di wurstel imbottiti con fili di ferro, ami, graffette. I cani portati a spasso, e anche i randagi, che incorrevano nel "boccone avvelenato", stavano malissimo.

Le riprese delle telecamere

- Dopo aver chiesto e ottenuto la collaborazione di commercianti e cittadini, i carabinieri si sono dedicati all'analisi di molti sistemi di videosorveglianza della zona fino a trovare le immagini di una telecamera che aveva immortalato alcuni episodi significativi: un uomo, di circa 60 anni, che passeggiava lungo via Vittorio Veneto lasciando cadere dalle mani un pezzo di wurstel vicino ad un'aiuola; uno di questi bocconcini veniva ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio che, dopo giorni di malessere, era riuscito a espellere i pezzi di ferro contenuti nel wurstel, senza però evitare che gli cagionassero piccole lezioni nelle pareti intestinali.

Perquisizione

- Una volta delineato il profilo del presunto responsabile, i carabinieri hanno fatto ulteriori indagini fino a incrociare e identificare l'uomo mentre era seduto su una panchina in piazza Verga. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare nella sua abitazione il materiale, verosimilmente utilizzato per "farcire" i pezzi di wurstel e l'abbigliamento indossato negli episodi ripresi dalle videocamere. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per capire le ragioni del gesto.