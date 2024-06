"Fino a oggi in ambulatorio sono arrivati circa 15 gatti tutti con vomito e schiuma alla bocca. Tutti scheletrici perché non mangiano da giorni per via del veleno". Così l'assistente veterinario in collegamento a Canale 5. Spesso i gatti arrivano troppo tardi in ambulatorio e non tutti riescono a sopravvivere. "Si suppone che vengano avvelenati con della candeggina o anche con del semplice veleno per topi che si trova molto facilmente", spiega l'assistente che crede che a uccidere i gatti sia sicuramente una persona del posto. "È una persona che conosce il luogo delle colonie e anche i posti in cui i gatti vanno a mangiare".