Gattini appena nati gettati tra i rifiuti: donna denunciata per maltrattamento di animali

Il caso ha riacceso l’attenzione sulla necessità di comportamenti responsabili verso gli animali. “Tra le attività prioritarie della Polizia locale, vi è la tutela della comunità nel suo significato più ampio”, ha dichiarato Francesco Frutti, dirigente della Polizia locale. “Questo significa non soltanto garantire la sicurezza delle persone e dei beni, ma anche e soprattutto vigilare sul benessere e sulla tutela degli animali. Essi fanno parte del nostro tessuto sociale e meritano rispetto e protezione”. Le autorità hanno lanciato un appello ai cittadini, sottolineando l’importanza della sterilizzazione: “È un gesto di amore e responsabilità che riduce il randagismo, previene sofferenze e contribuisce a una convivenza più civile tra uomo e animale”.