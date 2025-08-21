Logo Tgcom24
Cronaca
DAVANTI A UN SUPERMERCATO

Napoli, abbandona cane denutrito in un parcheggio: denuncia e multa da 5mila euro

È accaduto a Sant'Anastasia: la padrona, scoperta, ha riportato l'animale a casa ma è stata rintracciata dai carabinieri. A Brusciano, un altro cane è stato lasciato per giorni su un balcone senza acqua, cibo e riparo

21 Ago 2025 - 11:11
© Istockphoto

© Istockphoto

Cani denutriti, senza acqua e riparo per giorni. È quanto hanno scoperto i carabinieri in due Comuni della provincia di Napoli. A Sant'Anastasia i militari della stazione locale dell'Arma hanno denunciato e multato per 5mila euro una pensionata di 73 anni che ha abbandonato il proprio animale in un parcheggio del supermercato. Storia simile a Brusciano, dove un quattrozampe è stato abbandonato sul balcone di un'abitazione: anche qui è scattata la denuncia per il proprietario.

Pensionata denunciata e multata

 A Sant'Anastasia i carabinieri hanno denunciato una pensionata di 73 anni dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato un cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi ed era ancora nei dintorni: notando la concitazione, ha riportato in fretta il cane in casa. I militari l'hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l'animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e caldo. Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, una sanzione di 5mila euro e una denuncia.

L'altra denuncia

 Storia simile a Brusciano. Questa volta il cane era abbandonato sul balcone di un'abitazione. Era lì da giorni, senza acqua, cibo e riparo. Anche in questo caso è stata determinante la segnalazione dei vicini al 112. I carabinieri della stazione di Brusciano hanno rintracciato il padrone di casa, un 41enne di Mariglianella, e lo hanno denunciato. L'animale è stato affidato dal personale veterinario dell'Asl a un familiare del 41enne.

