Napoli, abbandona cane denutrito in un parcheggio: denuncia e multa da 5mila euro

A Sant'Anastasia i carabinieri hanno denunciato una pensionata di 73 anni dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato un cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi ed era ancora nei dintorni: notando la concitazione, ha riportato in fretta il cane in casa. I militari l'hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l'animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e caldo. Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, una sanzione di 5mila euro e una denuncia.