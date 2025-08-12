Cuneo, rientra in casa ubriaca e in uno scatto d'ira uccide il cane lanciandolo dal balcone: "Mi abbaiava"

L'episodio è avvenuto in un condominio alla periferia di Cuneo. Erano passate da poco le due di notte quando i vicini hanno sentito rumori violenti e le urla provenire dall'appartamento. Testimoni riferiscono che, dopo aver sfondato la porta, la donna si sarebbe diretta verso il cane che abbaiava, sollevandolo e gettandolo nel vuoto. L'impatto è stato fatale per l'animale, che non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivenza. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza veterinaria. Gli agenti hanno trovato la donna priva di sensi, assistita da una persona presente nell'abitazione che stava tentando di rianimarla. Una volta ripresa conoscenza, è stata condotta in caserma per essere interrogata. L'accusa nei suoi confronti è di uccisione di animali, reato che prevede pene severe.