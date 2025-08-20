Sondrio, per la vicina c'è troppo rumore: canile condannato a ridurre i cani | "Ma ad agosto è complicato"

La posizione della donna, che denunciava l'impossibilità di vivere una vita normale nei pressi della struttura, è stata suffragata da una relazione di parte che ha attestato come, secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Sondrio, i rumori fossero effettivamente superiori al livello di normale tollerabilità. Certi dati comunque sono fortemente contestati dall'Enpa. Il tribunale aveva infatti disposto una consulenza tecnica d’ufficio con rilievi fonometrici, che però secondo l'associazione è stato limitato a due sole giornate di monitoraggio, una nel 2023 e una nel 2024, a fronte delle sette decise inizialmente. Nonostante i numeri medi fossero poi pari a 46 decibel (quindi sotto la soglia di legge), fanno presente dal canile, ci si sarebbe tuttavia appellati per la sentenza alla sola misurazione di maggio 2024 in cui effettivamente si è registrato un picco di rumore. Picco che sarebbe ad ogni modo, secondo l'Enpa, figlio di circostanze particolari: "Con una torcia puntata sugli occhi di un cane e forti urla, si è entrati di notte nella Struttura con il cane della vicina, provocando una reazione degli animali”.