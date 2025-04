Chieti, fine della fuga per Olivia: il randagio finito per sbaglio in canile torna dal suo branco | I volontari: "Una gioia immensa"

Ora solo sorrisi e abbracci, dopo una settimana di palpitazioni e angoscia da parte di una regione intera, l'Abruzzo. E' stata recuperata dopo numerosi tentativi Olivia, il cane randagio che viveva in branco a Lettomanoppello e che dopo la sterilizzazione, per un disguido, era finito in un canile a cinquanta chilometri da casa, a Ortona. Da lì era fuggita nel tentativo di tornare nel suo territorio con i suoi. "E' una gioia immensa", commentano a caldo i volontari della Lida Ortona che si lasciano immortalare sorridenti in una clinica veterinaria mentre aspettano il risveglio della fuggitiva catturata a Fossacesia grazie alla telenarcosi. Pronti poi per partire alla volta di Lettomanoppello. E l'Abruzzo tira con tutti loro un sospiro di sollievo.