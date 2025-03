L'Abruzzo si mobilita per Olivia, il cane in fuga dal canile per tornare al suo paese natio

La sua casa è un paese intero e lì vuole tornare. Olivia, cane randagio di Lettomanoppello (Pescara), è da quasi una settimana in fuga per ritrovare le sue vie e la gente che la sfama e la cura dalla nascita. Il simil labrador ha due anni ed era stato catturato il 15 marzo per la sterilizzazione. Dopo l'intervento, però, non è stato rimesso nel suo territorio, com'è la prassi, trattandosi di un animale mansueto nonostante la sua natura selvatica. E' stato, invece, rinchiuso, per un disguido, in un canile di un paese non suo, Ortona (Chieti), dal quale è riuscito a fuggire, saltando una rete di recinzione alta due metri. Dopo l'appello della Lida di Ortona, si susseguono le segnalazioni della fuggitiva che cerca di tornare a casa e che, vagando per strade molto trafficate, rischia la sua incolumità e mette a repentaglio quella degli automobilisti.