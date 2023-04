Sud Sardegna, lieto fine per "il cane dei bambini": Poldo accalappiato e... adottato

Era sparito improvvisamente dalla circolazione e tutti si interrogavano sul perché.

Poldo, "il cane dei bambini", non stazionava più davanti all'asilo di Suelli (Sud Sardegna). Non aspettava più l'ingresso e l'uscita dei suoi piccoli amici, ai quali si accompagnava festoso nei giochi e nelle corse del dopo-scuola. Era scomparso e la preoccupazione di chi lo amava era diventata tanta, a tal punto che il mistero sulla sua sorte era diventato notizia sui media locali. Ma ci ha pensato la clinica veterinaria Duemari di Oristano a svelare l'arcano con un post su Facebook: a seguito delle lamentele di alcune mamme, il cane era stato accalappiato e portato nel canile comunale. Pochi giorni chiuso in gabbia e per lui si sono spalancate le porte della casa della sua famiglia adottiva, che vive a Roma. Un lieto fine, che ha commosso anche chi non conosceva il suo passato di vagabondo fedele amico dei bambini.