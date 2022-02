Agrigento, salvato cane caduto nel pozzo della scuola | L'appello: "Mettete in sicurezza quella cisterna, è pericolosa anche per i bambini"

E' stato così che è stato dato l'allarme che ha permesso il salvataggio, da parte dei vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice, di un cane caduto in un pozzo del cortile delle scuole di Menfi. Una storia che ha avuto sì un lieto fine, ma che ha acceso aspre polemiche. " E' urgentissimo mettere in sicurezza questo pozzo: è in una scuola e può finirci un bambino ", denuncia Chiara Calasanzio , responsabile della stessa Oasi Ohana , che ha poi accolto il cane salvato.

All'intervento di salvataggio, durato un paio d'ore, ha partecipato anche la polizia locale di Menfi. "Il cane è al sicuro e non sembra avere fratture", ha riferito Chiara Calasanzio dalla pagina Facebook del suo rifugio, Oasi Ohana: i pelosi di Chiara, che attualmente ospita a Santa Margherita in Belice 100 cani e 30 cuccioli, tutti in cerca di una famiglia.

Anche per l'ultimo arrivato, che si è scoperto essere Jack, un randagio di Menfi già sterilizzato e chippato a nome del Comune, si sono aperte le porte dell'Oasi per le prime cure. "Più volte si era provato a metterlo in strutture - racconta a Tgcom24 Chiara Calasanzio, - ma lui ne soffre, la sua vita è la strada".

Per tutto il pomeriggio, dopo il ritrovamento, in attesa dei soccorsi, i volontari erano rimasti accanto al pozzo, a monitorare la situazione. "Siamo con lui, sembra stare bene, è solo disidratato. Lo abbiamo trovato così, in questo pozzo! Stiamo aspettando i pompieri ma non lo lasciamo solo! Qualcuno intanto lo riconosce", è stato il primo messaggio che era stato lanciato. Fino alla notizia del lieto fine.