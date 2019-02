Chiara e la carica dei... 70 cani: "Adottate perché possa aiutare gli altri, abbandonati e malati"

Ad Agrigento "i bambini" di Chiara: nellʼOasi Ohana 70 cani strappati dalla strada Facebook 1 di 10 Facebook 2 di 10 Facebook 3 di 10 Facebook 4 di 10 Facebook 5 di 10 Facebook 6 di 10 Facebook 7 di 10 Facebook 8 di 10 Facebook 9 di 10 Facebook 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Com'è nato il progetto Oasi Ohana?

"Sono un'amante degli animali da sempre: da piccola avevo cani a casa, ma davo da mangiare anche a quelli per strada. Finché 7/8 anni fa ho deciso di recintare la campagna di famiglia per ospitare i randagi e dare loro una nuova casa. Ora ho 70 'bambini', ma sono sola a gestirli e non è facile".



Quali sono le maggiori difficoltà?

"Non ho nessun appoggio dai Comuni dell'Agrigentino. Pensate che ho accolto 17 cani da Sciacca dopo gli avvelenamenti del 2018; il Comune stesso me li ha affidati, ma non ho ricevuto in cambio neanche un pacco di croccantini".



Come fa ad andare avanti?

"Facebook è per me basilare: attraverso le richieste di adozioni e le donazioni in cibo e denaro, provenienti soprattutto dal Nord Italia, riesco a non fermarmi. Quando finisce tutto, non posso dire ai miei 'bambini' che restano a digiuno e pago a mie spese".



Qual è l'appello alle istituzioni?

"Ora che è tempo di cucciolate, da tutta la provincia vengono nottetempo al mio recinto ad abbandonare i nuovi nati. In due settimane ho trovati 16 piccoli, ma due sono morti. Uno addirittura era stato lanciato da un'auto in corsa, ha sbattuto la testa e non ce l'ha fatta. Il problema è che questi sono tutti cuccioli di cani padronali, di gente che non sterilizza il proprio animale domestico. Chiedo quindi ai Comuni di avviare un censimento dei cani presenti sul territorio e di avviare campagne di sterilizzazioni. Intanto io dovrò munirmi di telecamere e continuare a denunciare questi abbandoni, anche se la giustizia non sembra essere dalla parte di queste anime innocenti".



In che senso?

"Proprio l'altro giorno ho ricevuto la notifica di una richiesta di archiviazione nei confronti di un uomo che ho denunciato per un abbandono. Il pm ha ritenuto il reato 'di particolare tenuità'. Ora io mi opporrò a tale decisione, ma se, nonostante la legge, la giustizia non fa la sua parte, cos'altro devo fare? Mi sento sconfitta: come si possano giustificare tali gesti? Come si può autorizzare l'abbandono di animali? Io adesso ho l'ansia di arrivare all'Oasi, perché temo di trovare sempre nuovi cani".