Jovanotti regala 23 quintali di mangime al canile vicino casa

Sotto l'albero di Natale di Jovanotti non ci sono i regali soltanto per le persone care, ma un pensiero anche per gli amici a quattro zampe. Da diversi anni, infatti, le festività sono il momento in cui Lorenzo Cherubini aiuta il canile cortonese di Ossaia. Quest'anno l'artista ha superato ogni record donando ben 23 quintali di mangime, tra crocchette e cibo umido in scatola.