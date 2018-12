"Più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta", a 52 anni Lorenzo ha voglia di tornare alle origini. "Il primo ricordo cosciente della mia vita è la sera che guardai la tv quasi 50 anni fa lo sbarco sulla luna - prosegue - avevo 3 anni e il mio primo ricordo è la luna, la luna è la spiaggia dell'universo".

Lorenzo ricorda anche quando come un mese dopo lo sbarco sulla luna ci fu un altro importante evento da ricordare: Woodstock. "Un nuovo modo di stare al mondo - aggiunge - ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari".

Jovanotti racconta che è un progetto che ha maturato durante questi 35 anni di musica e performance live: "Partendo da una console arrivando fino all'ultimo tour. Già durante i miei ultimi show si rafforzava in me il bisogno di tenere insieme diversi linguaggi in un format unico che risultasse fluido, e allo stesso tempo sentivo che poteva esserci qualcosa in più, di diverso, e di più eccitante ancora".





La scaletta ancora non è definita, anche perché ci saranno tante collaborazioni e forse spazio anche per nuovi brani: "Ho scritto un sacco negli ultimi tempi, mi è venuto una sorta di fuoco di Sant'Antonio... per ora navigo a vista, non se usciranno mie nuove canzoni".



Un curiosità, inviterà Cristina D'Avena che si è di recente lamentata perché non ha accettato un duetto con lei? "Io amo Remì e Heide e purtroppo non le cantava lei (ironizza, ndr). Ma tutto è possibile".