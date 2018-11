Eros Ramazzotti: "Rieccomi con il mio messaggio positivo che resta nel tempo"

Dopo tanti anni di musica e 15 dischi non era facile tirare fuori le idee e ricominciare. Eros Ramazzotti lo fa, riparte con " Vita ce n'è ". Un album registrato in Italia ma che strizza l'occhio all'estero. Tanto che il cantante italiano pop più conosciuto nel mondo duetta con Luis Fonsi , Alessia Cara ed Helene Fischer . "Ci son ragazzini rampanti che buttano fuori 20 dischi al giorno, io volevo dare un messaggio positivo", racconta a Tgcom24.

Eros è un disco con una energia nuova, che arriva a 55 anni, come è nato?

E' un progetto importante, riparto con una marcia giusta, ci ho lavorato tanto. Non è stato facile rinnovarsi, non ho più 20 anni.



E' cambiato anche il team di autori, sei passato da Mogol a Federica Abbate...

Ho basato tutto sul rapporto con Cheope, la nostra è una amicizia trentennale. Così è nato l'incontro con Federica e poi con Dario Faini, Nigiotti, Paradiso, Zampaglione, Lorenzo (Jovanotti, ndr)... ma c'è anche un pezzo del figlio di Biagio Antonacci, Paolo, che è un ragazzo molto bravo e talentuoso... gli ho consigliato di risparmiarsi...

Ci sono, appunto, molti giovani...

Non sono geloso del successo degli altri. Mi fa piacere vedere talenti nuovi, ho sempre dato spazio ai giovani, non chiudo, anzi... I giovani si ricordano di Eros Ramazzotti soprattutto per i vecchi pezzi, per stare al passo con i tempi avevo bisogno di cambiare e collaborare con altri artisti, vedi Alessia Cara...