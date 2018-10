Eros Ramazzotti compie 55 anni: la sua voce tra successi e imitazioni

Uno dei cantanti italiani più conosciuti all’estero, Eros Ramazzotti ha una voce nasale e inconfondibile. Il cantautore romano, popolare in America Latina, oggi compie 55 anni. La sua è una carriera trentennale in cui ha cavalcato l’onda del successo con pezzi che sono rimasti nella storia della musica italiana, collaborando con figure internazionali come Tina Turner, Anastacia e Ricky Martin.



Ramazzotti, diventato popolare grazie alle partecipazioni negli anni ’80 al Festival di Sanremo, è uno tra i cantanti italiani più imitati, proprio per il suo timbro particolare. Sono celebri le sue imitazioni a Zelig e quelle del noto comico Checco Zalone. Fortemente autoironico, Eros fa della sua particolarità il suo punto di forza e non ha paura di scherzare sul suo caratteristico tono di voce, come dimostra la sua comparsa nell’ultimo video musicale del collega Rovazzi.