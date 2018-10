Buon compleanno Eleonora Giorgi: la carriera dai film erotici al GF Vip

Ha mosso i primi passi nel cinema quando non aveva ancora vent'anni e dalle comparse in "La tarantola dal ventre nero" e "Roma", di Federico Fellini, è riuscita a emergere conquistando il ruolo di protagonista in film cult degli anni Settanta e Ottanta, fino al David di Donatello come migliore attrice protagonista per "Borotalco". Oggi Eleonora Giorgi spegne le 65 candeline e lo fa nella casa del Grande Fratello Vip, dove si è rimessa in gioco dopo essere stata lontana dalle scene per diverso tempo.



Ma la vita della Giorgi non si può legare semplicemente ai film che l'hanno resa una vera sex-symbol dell'epoca: come lei stessa ha raccontato più volte, dietro l'attrice disinibita si nasconde una persona sensibile e abbastanza fragile da rifugiarsi per un periodo nell'eroina. Da questa dipendenza ne uscirà grazie al primo matrimonio con l'editore Angelo Rizzoli, dal quale si separerà nel 1984, prima di legarsi all'attore Massimo Ciavarro.