Hugh Jackman compie 50 anni: non solo Wolverine, ma anche un incredibile cantante

Si è fatto conoscere al grande pubblico principalmente per la magistrale interpretazione di Wolverine, ma quando si parla di Hugh Jackman non ci si può limitare all'eroe della Marvel. L'attore australiano - che oggi spegne le 50 candeline - deve il suo successo iniziale al teatro e al musical, passione che non ha mai abbandonato con il passare degli anni. Dopo aver conquistato l'Australia prima nei panni di Gaston nella versione locale de "La bella e la bestia" e poi con "Sunset Boulevard", il suo nome inizia a circolare anche all'estero.



Gli impegni con Wolverine non lo sottraggono al palcoscenico, che gli permette di esibirsi alla Carnegie Hall e a Broadway, per passare quindi alla presentazione dei Tony Awards e della notte degli Oscar, nel 2009. Ma le sue incredibili qualità come ballerino e soprattutto come cantante hanno avuto modo di mettersi in mostra anche al cinema con musical di grande successo come "Les Misérables" e il recente "The Greatest Showman". Non resta dunque che attende il suo prossimo show.