Jovanotti "Jamaican style": ecco la versione reggae di "Chiaro di luna"

Il regalo di Natale di Lorenzo Jovanotti a tutti i fan è su YouTube da poche ore. Si tratta della versione reggae di "Chiaro di luna" , appena pubblicata. Arrangiata, prodotta e mixata da Paolo Baldini, ovvero DubFiles, ex degli Africa Unite e poi collaboratore della band Tre Allegri Ragazzi Morti e Mellow Mood. E con la rilettura del brano, contenuto nel suo ultimo album di inediti "Oh, vita!", c'è anche un nuovo video girato ad Asmara in Eritrea...in perfetto "Jamaican style".

Intanto, dopo aver dovuto annullare la data del suo "Jova Beach Party", sulla spiaggia di Torre Flavia di Ladispoli, a causa delle proteste ambientaliste in difesa del fratino, un uccello in via di estinzione che proprio tra le dune di Torre Flavia nidifica, Jova ha aggiunto una nuova data al tour, ovvero il 13 agosto a Policoro, in Basilicata.