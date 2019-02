Lieto fine per Chiara e i suoi cani in difficoltà: "Tanta pappa e molte donazioni grazie ai lettori di Tgcom24"

Ha un lieto fine l'appello lanciato da Chiara Calasanzio , psicologa 28enne di Santa Margherita Belice (Agrigento), che strappa i cani dalla strada e li cura nella campagna di famiglia dove ha realizzato nel 2010 l'Oasi Ohana. Era sola e allo stremo, senza aiuti dai Comuni, come ci aveva raccontato , ma ora non è più cosi. " Volevo ringraziare Tgcom24 e tutti i suoi lettori per l'enorme affetto ricevuto. Sono arrivate tante chiamate, tante donazioni e anche tanta pappa", dice tra le lacrime, di gioia questa volta.

"Sono arrivati davvero tanti aiuti. Abbiamo ricevuto 600 chilogrammi di croccantini per i miei 'bambini' (come chiama i 70 cani in difficoltà che ospita presso l'Oasi Ohana). La visibilità è stata tanta, e ci voleva dopo un periodo duro come quello che ho vissuto", racconta a Tgcom24.