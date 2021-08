Da Agrigento a Lecco, una nuova vita per la cagnolina cieca Hola e il suo gatto-guida

Adozione di coppia, nel Lecchese, per Hola e Micia, le mascotte dell' Oasi Ohana di Menfi (Agrigento) . La prima è la cagnolina che era stata gettata da un'auto in corsa e che doveva morire . Invece, si è salvata, pur rimanendo cieca. Curata nel rifugio di Chiara Calasanzio, è rinata al fianco della seconda, un'altra trovatella, Micia, appunto, che è diventata la sua guida, nella vita e nei giochi. Oggi Hola e Micia sono due splendidi pelosi di circa cinque mesi. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, a breve cane e gatto lasceranno la Sicilia e andranno in adozione insieme ad Osnago (Lecco).

Era stato un inizio di vita in salita quello delle due inseparabili "amiche", Hola e Micia: entrambe abbandonate nell'Agrigentino nella scorsa primavera ed entrambe con gravi problemi di salute. Hola era stata strappata alla madre a poche settimane di vita e trovata, sola e ferita, per le strade di campagna, dopo il lancio dal finestrino di un'auto in corsa: svezzata e curata dall'Oasi Ohana, da quell'incidente ha riportato una cecità permanente.



Poco tempo dopo quest'amara scoperta, al rifugio è arrivata Micia, anche lei con una storia di abbandono non meno traumatico alle spalle. Tra le due è scoppiato subito un grande feeling e Micia è diventata gli occhi di Hola. Sono cresciute insieme e ora, sempre insieme, affronteranno il futuro che le attende.

Tutto è pronto, infatti, per la loro partenza dalla Sicilia il prossimo 24 agosto. E tutti coloro che hanno seguito appassionatamente, in questi mesi, la loro storia sulla pagina Facebook dell'Oasi Ohana tirano un sospiro di sollievo per un lieto fine da favola.