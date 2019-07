Russia, cane percorre 200 chilometri per tornare dal proprietario che l'aveva abbandonato e mandato in un canile

Ha percorso più di 200 chilometri, ha attraversato le foreste della Siberia senza badare a lupi e orsi pur di tornare dal proprietario che lo aveva abbandonato e mandato in un canile. Protagonista della storia, che arriva dalla Russia, è Maru, un Bullmastiff di un anno. Il cucciolo si trovava su un treno della Transiberiana diretto a Novosibirsk quando, alla fermata di Achinsk, è scappato usando le sue zampe per aprire lo sportello della carrozza. Due giorni dopo è stato trovato in una zona industriale vicina alla casa del proprietario che l'aveva abbandonato perché diceva di essere allergico ai cani. Sembrava avere le lacrime agli occhi, come hanno riportato i soccorritori.