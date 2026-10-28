Milano, prof di inglese faceva lezione solo in italiano e mostrava video di Lady Gaga senza spiegazione: licenziata

Nell'ultimo decennio la professoressa aveva sempre prestato servizio all'interno della scuola di Milano ma, ciononostante, alcuni suoi comportamenti avevano già attirato l'attenzione della dirigente scolastica. Dopo l'allontanamento della docente il caso è finito sul tavolo dei giudici del tribunale civile di Milano. I togati hanno dato ragione alla scuola e condannato l'insegnante a pagare quasi 4mila euro di spese legali. I giudici hanno ricostruito l'avvio dell'indagine ispettiva, a seguito della richiesta della dirigente scolastica, fondata su lamentele di colleghi e genitori, relative alla capacità relazionale e didattica della docente, ai richiami e alle note disciplinari e all’utilizzo di materiale video ritenuto non adeguato ai suoi alunni.