Milano, lega e imbavaglia l'anziano papà che poi muore soffocato: "Disturbava i vicini"

La donna, una 56enne, ha ammesso di aver legato con delle cinghie gambe e braccia del papà al letto, di avergli messo dei batuffoli di cotone in bocca e del nastro adesivo sulle labbra per disinnescare le crisi continue di cui l'87enne soffriva. Le urla erano provocate da una grave demenza vascolare, una forma di deterioramento cognitivo causato dallo scarso afflusso di sangue al cervello, che causa rilevanti alterazioni comportamentali. Secondo quanto dichiarato dalla 56enne, il modus operandi di "contenimento" delle crisi del papà andava avanti da un mese. Domenica la donna ha fatto lo stesso e si è poi spostata in un'altra stanza per sbrigare alcune faccende domestiche. Al suo ritorno nella camera da letto del papà la donna lo ha subito slegato e gli ha sfilato il "tappo" dalla gola, ma ormai per il pensionato non c'era più nulla da fare: è morto soffocato.