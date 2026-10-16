Modena, marito e moglie trovati decapitati in casa | Il figlio della donna ascoltato dagli inquirenti

Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione di via Imperiale a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo, Pietro Ferdinando Casari di 82 anni, e la donna, Vincenza Giannini di 74, sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Sul posto, nella serata di giovedì, si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione. Non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno della casa. Secondo quanto trapelato, il figlio 55enne della donna (nato da un precedente matrimonio) sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti.