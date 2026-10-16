Modena, marito e moglie trovati decapitati in casa | Il figlio della donna ascoltato dagli inquirenti

Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione di via Imperiale a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo, Pietro Ferdinando Casari di 82 anni, e la donna, Vincenza Giannini di 74, sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Sul posto, nella serata di giovedì, si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione. Non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno della casa. Secondo quanto trapelato, il figlio 55enne della donna (nato da un precedente matrimonio) sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti.
Sindaca di Mirandola: "Tragedia che sta scuotendo la nostra comunità"
"La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci scuote profondamente e ci lascia sgomenti. In questo momento di grande dolore, è fondamentale esprimere vicinanza e rispetto, evitando ogni ricostruzione prematura". È quanto ha affermato la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, dopo il ritrovamento dei corpi dei due coniugi uccisi. "È necessario attendere che siano le autorità competenti a fare piena luce sull'accaduto, nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro di chi sta conducendo le indagini", ha aggiunto la prima cittadina.
Il figlio della donna ascoltato dagli inquirenti
Gli inquirenti hanno interrogato il figlio della donna, un 55enne, poiché sospettato di essere l'autore del duplice omicidio. Il sopralluogo degli inquirenti nella casa di via Imperiale è proseguito per tutta la serata di giovedì.