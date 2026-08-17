Modena, omicidio di Douda Sangaré: arrestata la moglie | Era arrivata in Italia da un mese

Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Daouda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.