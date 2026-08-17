La svolta dopo due settimane

Modena, omicidio di Douda Sangaré: arrestata la moglie | Era arrivata in Italia da un mese

Ucciso con una coltellata alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto. La donna è stata condotta in carcere

17 Ago 2026 - 22:16
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Tgcom24

© Tgcom24

Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Daouda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. 

Google Preferred Site

Chi era Sangaré: il lavoro, la moglie

 Daouda Sangaré, guineano ma cresciuto in Costa d'Avorio, si era trasferito sull'Appennino modenese da anni per lavorare. La moglie - ivoriana - lo aveva raggiunto solo in luglio. La sera prima il 31enne si era recato alla festa del paese. All'alba di domenica 2 agosto, l'uomo è stato rinvenuto deceduto in casa sua, nella centralissima via Righi, con un'evidente lesione al collo. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
modena
omicidio

Sullo stesso tema