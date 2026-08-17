Roma, aggredito per strada a Tor Sapienza: muore 24enne | Forse regolamento di conti

A chiamare e allertare la polizia delle condizioni del giovane era stato un amico della vittima. Al momento si attendono ulteriori accertamenti sul corpo per chiarire cosa abbia causato le ferite fatali, forse provocate da una coltellata o da colpi di arma da fuoco. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative, si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.