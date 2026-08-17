Roma, aggredito per strada a Tor Sapienza: muore 24enne | Forse regolamento di conti

È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di lunedì era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella Capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile.
Il possibile movente
A chiamare e allertare la polizia delle condizioni del giovane era stato un amico della vittima. Al momento si attendono ulteriori accertamenti sul corpo per chiarire cosa abbia causato le ferite fatali, forse provocate da una coltellata o da colpi di arma da fuoco. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative, si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.