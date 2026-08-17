È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che domenica pomeriggio, 17 agosto, ha sparato al Pronto soccorso dell'ospedale di Prato tre colpi di pistola contro un fermato, 22enne del Marocco. Il giovane è stato colpito a una gamba, con un solo proiettile, mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso, gli avvocati dell'agente hanno ricevuto comunicazione formale lunedì mattina.
La vicenda
"Nel corso del pomeriggio (di domenica 16 agosto, ndr), un soggetto di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere di Prato dall'esterno. Indi, lo stesso si è dato alla fuga ed è stato inseguito. Durante la fuga, è caduto e ha riportato lesioni. È stato quindi portato al Pronto soccorso del nosocomio di Prato per essere medicato". Una volta giunto nella struttura sanitaria ha tentato di scappare.