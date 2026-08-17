"Nel corso del pomeriggio (di domenica 16 agosto, ndr), un soggetto di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere di Prato dall'esterno. Indi, lo stesso si è dato alla fuga ed è stato inseguito. Durante la fuga, è caduto e ha riportato lesioni. È stato quindi portato al Pronto soccorso del nosocomio di Prato per essere medicato". Una volta giunto nella struttura sanitaria ha tentato di scappare.