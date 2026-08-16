Prato, agente spara al pronto soccorso e ferisce un detenuto che scappava

Sono stati tre i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato che ha assunto la direzione delle indagini. "Durante la permanenza all'ospedale - ricostruisce la procura -, il 22enne avrebbe cercato di evadere e un agente di polizia penitenziaria ha esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha attinto il giovane a una gamba". Il procuratore Luca Tescaroli conferma le iniziali ricostruzioni della vicenda. "Nel corso del pomeriggio (di domenica 16 agosto, ndr.), un soggetto di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere di Prato dall'esterno. Indi, lo stesso si è dato alla fuga ed è stato inseguito. Durante la fuga, è caduto e ha riportato lesioni. È stato quindi portato al pronto soccorso del nosocomio di Prato per essere medicato". Al pronto soccorso ha tentato di scappare. "La situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua", ha concluso Tescaroli alludendo alla circostanza in cui il 22enne è stato individuato dalla penitenziaria fuori dal carcere La Dogaia.