A pochi metri da lui si trovava, però, un carabiniere della stazione di Castel San Pietro Terme, libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e ha subito allertato la pattuglia. I militari hanno raggiunto il locale in pochi minuti e lo hanno arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Bologna, il giovane è stato condotto in tribunale per il giudizio direttissimo: l'arresto è stato convalidato e per lui è scattata la misura degli arresti domiciliari.