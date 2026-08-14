Attentato a Ranucci, la difesa degli esecutori materiali: "Chiediamo l'interrogatorio"

La richiesta arriva dopo l'interrogatorio di Lavitola
Alla luce di quanto è emerso dall'interrogatorio di Valter Lavitola, gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei quattro indagati ritenuti dalla Dda di Roma gli esecutori materiali dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci - avvenuto il 16 ottobre 2025 - e arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato, chiederanno gli interrogatori dei loro assistiti davanti ai magistrati.
Il punto
Gli arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ed hanno reso soltanto dichiarazioni spontanee. Le accuse contestate ad Antonio Passariello, Saverio Mutone, Pellegrino D'Avino e Marica De Filippis (ai domiciliari), vanno dalla detenzione, al porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. L'avvocato generoso Pagliarulo, ha spiegato: "Quanto è emerso dall'interrogatorio di Lavitola ci permette ora di chiedere che l'interrogatorio dei nostri assistiti".