Attentato a Ranucci, Lavitola resta in carcere | Il gip: "Da lui dichiarazioni fumose e senza alcun riscontro"
L'imprenditore durante l'interrogatorio di garanzia: "Chiesi solo di sparare alcuni colpi contro la villetta di Sigfrido, non di mettere una bomba". Il giornalista potrebbe essere sentito prossimamente dai pm di Roma
Il giornalista Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti dopo l'attentato che vede come mandante l'imprenditore Valter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del pc di Lavitola. Ma l'attività tecnica sui device, filtra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi una eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola, intanto, resta in carcere: il gip ha respinto la richiesta di domiciliari.
L'interrogatorio di Valter Lavitola
L'atto istruttorio si renderebbe necessario alla luce degli sviluppi investigativi, a cominciare dalla confessione fatta dall'imprenditore che davanti al gip, nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso e di averlo compiuto con l'obiettivo "di fare alzare i livelli di scorta di Ranucci oggetto di numerose minacce".
Al gip, l'imprenditore ha confessato che l'attentato contro il giornalista doveva avvenire con "modalità diverse". Lavitola, stando a quanto emerso, avrebbe ordinato agli autori materiali di esplodere "quattro o cinque colpi di pistola verso il muro" della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino a Roma. Inizialmente, quindi, non doveva essere una bomba. Dopo il blitz dinamitardo, in base a quanto si apprende, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di "valore dimostrativo".
Il gip: "Da Lavitola dichiarazioni fumose e senza riscontro"
"Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro", ha scritto il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per Lavitola. Il giudice cita il parere negativo della Procura alla scarcerazione affermando che il movente raccontato da Lavitola è "inverosimile" ma "anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini".
Lavitola asserisce che, poco prima dell'attentato, aveva appreso di un non meglio specificato progetto omicidiario nei confronti del Ranucci a opera dell'intelligence israeliana causato dal servizio realizzato da Report sulla vicenda" di un cantiere navale. Tale notizia lo avrebbe fortemente preoccupato per le sorti dell'amico, spingendolo a realizzare l'attentato del 16 ottobre scorso". Un dato definito dalla procura "privo di riscontro".
Il gip afferma che l'indagato "pur ammettendo di essere il mandante dell'azione delittuosa, ha cercato di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell'organizzazione dell'azione criminosa, negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15 settembre 2025 e ha offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell'interesse della persona offesa e non anche per fini personali".
E ancora: "Le dichiarazioni rese in merito al ruolo svolto nell'organizzazione dell'atto intimidatorio appaiono contraddette dalle risultanze in atti che inducono, allo stato, a escludere che Clesio Tavares possa avere assunto autonome iniziative in merito alle concrete modalità di esecuzione dell'azione delittuosa o, quantomeno che in merito a tali iniziative, l'indagato non abbia dato il suo preventivo consenso", scrive il giudice.
Con riferimento alle dichiarazioni in merito al movente, si legge nell'ordinanza, "oltre a condividersi la incoerenza" - evidenziata dal pubblico ministero "nella ricostruzione offerta dall'indagato, il quale avrebbe sollecitato" un giornalista di Report "a ricercare i responsabili dell'azione delittuosa proprio in quell'ambiente da cui aveva tentato, seguendo la sua tesi, di mettere al riparo la sicurezza di Ranucci compiendo l'atto intimidatorio" - deve "peraltro evidenziarsi che trattasi, allo stato, di dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro".
Infine, quanto al rischio del pericolo di fuga, "è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all'estero che gli consenta con estrema facilità di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce".
Legale Ranucci: "Non avrebbe mai immaginato che un amico arrivasse a tanto"
"Sigfrido Ranucci mai avrebbe potuto immaginare, e penso nessuno, che un amico potesse arrivare a tanto. Di fronte alle evidenze di questi ultimi giorni allo sgomento si aggiungono i dubbi su quale possa essere il disegno reale di una tale azione criminale e pericolosa". Lo afferma l'avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci.
Il penalista aggiunge che "lascia sgomenti tanto pensare che una persona in rapporti di amicizia anche con i rispettivi familiari possa essere autore di un attentato di questo genere (esplosivo da cava a elevato potenziale collocato sulle autovetture alimentate a gas in prossimità di una abitazione, e in quel momento era presente in casa la figlia di Ranucci) tanto il dichiarato movente ossia far proteggere meglio il giornalista, già ben scortato e da anni dalla polizia di Stato. Movente inutile ed evidentemente rassicurante rispetto alle aggravanti allo stato contestate dalla Procura della Repubblica, la cui credibilità è tutta da verificare e da valutare rispetto a contesti e finalità diversi", afferma.