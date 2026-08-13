Attentato a Ranucci, Lavitola resta in carcere | Il gip: "Da lui dichiarazioni fumose e senza alcun riscontro"

Il penalista aggiunge che "lascia sgomenti tanto pensare che una persona in rapporti di amicizia anche con i rispettivi familiari possa essere autore di un attentato di questo genere (esplosivo da cava a elevato potenziale collocato sulle autovetture alimentate a gas in prossimità di una abitazione, e in quel momento era presente in casa la figlia di Ranucci) tanto il dichiarato movente ossia far proteggere meglio il giornalista, già ben scortato e da anni dalla polizia di Stato. Movente inutile ed evidentemente rassicurante rispetto alle aggravanti allo stato contestate dalla Procura della Repubblica, la cui credibilità è tutta da verificare e da valutare rispetto a contesti e finalità diversi", afferma.