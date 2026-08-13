Il 16 ottobre 2025

Ranucci, Lavitola confessa: "Ho ordinato l'attentato per fargli alzare il livello di scorta"

L'amico del giornalista ha confessato davanti al gip dopo 5 ore di interrogatorio

di Alessio Fusco
13 Ago 2026 - 13:24
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