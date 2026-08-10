Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore Valter Lavitola: "Ha ideato l'azione e partecipato al sopralluogo"

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l’attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura - coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi - in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un "impianto accusatorio solido e concorde", tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dall'esame forense dei cellulari degli indagati. Un'analisi che avrebbe fornito diversi elementi tali da "smentire i tentativi di precostituirsi degli alibi difensivi".