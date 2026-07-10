Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel Napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun, vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
Lavitola pronto a fuggire
L'imprenditore Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e in base a quanto si apprende la perquisizione - la sera del 4 luglio - è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley.