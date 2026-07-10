Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

L'imprenditore Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e in base a quanto si apprende la perquisizione - la sera del 4 luglio - è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley.



