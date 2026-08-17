Reggio Emilia, rubava in cassa e... in dispensa: cuoco denunciato

Per mesi ha sottratto denaro, attrezzature e cibo dal locale dove lavorava come cuoco. Ma non aveva mai fatto i conti con il sistema di videosorveglianza, che lo ha beccato più volte con le mani... nella marmellata. Nei guai è finito un cuoco 42enne residente a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, denunciato a piede libero per furto aggravato e continuato.